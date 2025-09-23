'E' ritrovo di pregiudicati', sospesa attività di un chiosco a Catania

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sospeso temporaneamente l'attività di un chiosco di piazza Palestro, nel cuore del quartiere San Cristoforo di Catania, divenuto un abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal Questore di Catania e ha la durata di 7 giorni. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del Commissariato San Cristoforo, che hanno apposto i sigilli dopo avere effettuato più accertamenti in un ampio arco temporale.

Infatti, negli ultimi mesi, i poliziotti hanno riscontrato nel locale la presenza di diversi pregiudicati per i reati di rapina, ricettazione, furto aggravato, detenzione abusiva di armi, riciclaggio e per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici verifiche al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza, fanno sapere dalla Questura.