In arrivo temporali nel Messinese: allerta gialla in Sicilia

Il lungo anticiclone di settembre cede il passo: domani il Messinese sarà interessato da piogge e temporali, più probabili nelle zone collinari e montuose, ma possibili anche in città. Giovedì aria più fresca da maestrale farà calare le temperature. Nuovo peggioramento previsto da venerdì, con instabilità e rovesci anche nel weekend. Massime intorno ai +23°C, minime sui +18/+19°C.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. Prevista allerta gialla per tutte le province.