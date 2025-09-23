Duplice proscioglimento per ex deputato Scoma a Palermo e Agrigento

Duplice proscioglimento ad Agrigento e Palermo per l'ex parlamentare Francesco Scoma, coinvolto nell'inchiesta "Waterloo", legata alle vicende di Girgenti Acque.

Emessa sentenza di non luogo a procedere per l'ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti.

"E' emersa la mia assoluta estraneità ai fatti che la costruzione accusatoria mi aveva ingiustamente addebitato", commenta all'Italpress, Francesco Scoma, oggi presidente di AMG Energia -.

Ne è venuto fuori un mio comportamento corretto e adamantino. Ero stato già prosciolto in primo grado a Agrigento, dopo lunghi tempi per le indagini. In appello il Pg ha chiesto la prescrizione che certamente non ci soddisfaceva, abbiamo insistito per il pieno proscioglimento cui la Corte di Appello di Palermo ha correttamente aderito senza utilizzare le scorciatoie dell'estinzione del reato per decorso del tempo". Scoma è stato difeso dall'avvocato Pino Di Peri.