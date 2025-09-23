ou
Prelievi all'ospedale di Lentini, organi all'Ismett di Palermo

Salute e MedicinaPalermoSiracusa

All’ ospedale di Lentini è stato eseguito un prelievo multiorgano su una donna ricoverata per emorragia cerebrale massiva nel reparto di Rianimazione diretto da Laura Condorelli. Gli organi donati, il fegato e i reni sono stati trasferiti all’ Ismett di Palermo, le cornee alla Banca degli occhi di Mestre. La donazione è avvenuta grazie alla generosità e nobiltà d’ animo della famiglia, che in un momento di grande dolore, ha espresso il consenso alla donazione degli organi, regalando la speranza a chi aspetta un organo per continuare a vivere.

