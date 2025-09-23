Allacci abusivi alla rete elettrica a Mazzarrona: 5 denunciati a Siracusa

A seguito delle determinazioni raggiunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato eseguito, su indirizzo del Prefetto e su disposizione del Questore, nel quartiere “Mazzarrona”, un servizio straordinario con i tecnici dell’Enel che hanno verificato le condizioni di sicurezza di numerosi allacci alla rete elettrica, riscontrando alcune anomalie e denunciando cinque persone per furto di energia elettrica dovuto agli allacci abusivi. Le attività, che sono state coordinate dal Dirigente delle Volanti Giuseppe Garro, con il supporto di personale del Reparto Mobile di Catania, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno avuto il precipuo scopo di porre in sicurezza numerosi allacci abusivi predisposti ‘artigianalmente’ e, pertanto, particolarmente pericolosi per l’incolumità delle persone. Dei tanti collegamenti alla rete elettrica, 15 sono risultati irregolari. Cinque persone, nei confronti delle quali si è già concluso l’accertamento, sono state denunciate e sono al vaglio degli investigatori le posizioni di altri dieci soggetti che hanno posto in essere altrettanti allacci abusivi. Più di un terzo sono state le utenze risultate irregolari che sono state poste in sicurezza dai tecnici dell’Enel a garanzia di tutte le altre utenze che ora sono più sicure. Un sistema di videosorveglianza è stato sequestrato e sarà anch’esso oggetto di approfondite indagini. Nel medesimo contesto operativo, un soggetto posto agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 25 grammi di hashish, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.