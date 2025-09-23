ou
Il patron Pelligra ribadisce fiducia a Toscano: resterà al Catania fino al 2027

SportCatania

"Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo del contratto di mister Domenico Toscano al 2027". Così in una nota il presidente del Catania, Rosario Pelligra, ha comunicato il prolungamento dell'accordo con il tecnico rossazzurro. "Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta - ha proseguito il numero uno del club etneo -. Ricevo costantemente informazioni sul lavoro del mister con la squadra, in campo e fuori, e sono sicuro che torneremo presto a vincere le partite come a inizio campionato. Con lavoro, fiducia, sacrificio e passione. La nostra corsa continua, insieme. Forza Catania!".

