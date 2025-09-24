Paura alla Flotilla, undici barche attaccate dai droni

"Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. E' stato come un attacco ai tre Paesi. E' un episodio molto grave, che crea un precedente.

Ci auguriamo che la politica intervenga".

A dirlo Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, in merito all'attacco della scorsa notte con i droni.

"Siamo stati attaccati da almeno quindici droni - racconta - prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi hanno prodotto bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche.

Sono 4/5 quelle danneggiate, tra cui la nostra, e non potranno più navigare a vela".

"Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa. I droni hanno sorvolato anche molto vicino ma la nostra barca è illesa. Non ci risultano feriti. Non è chiaro questi droni da dove partono e chiediamo spiegazioni al governo" riferisce all'ANSA il deputato Arturo Scotto (Pd) a bordo della Flotilla.

" Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovati fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene", è invece la testimonianza dell'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla