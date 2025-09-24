ou
Immigrazione clandestina, 40enne di Ragusa denunciata a piede libero

Investita all'uscita di scuola a Lampedusa: è in coma

CronacaAgrigento

E'ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Di Cristina a Palermo una tredicenne rimasta coinvolta in un incidente a Lampedusa. E' una studentessa del liceo scientifico travolta da un'auto all'uscita da scuola.
Il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso. La tredicenne è stata portata al Presidio territoria di emergenza (Pta) dell'isola ed è stata intubata. Viste le sue condizioni, è subito stato disposto il trasferimento all'ospedale Di Cristina di Palermo, dove è stata trasportata tramite con l'elisoccorso. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa del 118. La tredicenne è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva ed è in coma farmacologico

