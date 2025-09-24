ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, mozione consiliare: bandiera Palestina al Comune

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
L'omicidio del magazziniere a Palermo, celebrati i funerali a Santa Cristina

L'omicidio del magazziniere a Palermo, celebrati i funerali a Santa Cristina

CronacaPalermo

"Ti faremo arrivare più in alto che puoi". È questa la frase scelta da parenti e amici per accompagnare l'ultimo saluto a Stefano Gaglio, ucciso lo scorso 15 settembre in via Oberdan a Palermo dal cognato, Giuseppe Cangemi.
Il suo volto, ritratto su un grande pannello all'ingresso della chiesa di Santa Cristina, accoglie il corteo funebre che conduce il feretro lungo la navata centrale, dove ad attenderlo c'è padre Antonio Garau, celebrante della messa.
Prima di arrivare in chiesa la salma è stata portata per l'ultima volta a casa in largo Nasso a Borgo Nuovo dove abitava il magazziniere con la moglie e le due figlie che adorava.
Lacrime e applausi lungo il corteo per le strade del quartiere.
Tantissimi conosceva Stefano. Un grande lavoratore e un marito e un padre speciale.
"Ognuno di noi, entrando qui oggi, vorrebbe trovare le parole giuste - ha detto nell'omelia padre Antonio Garau - ma se siamo riuniti in questa chiesa è perché crediamo in Dio.
Siamo suoi figli, e dopo questa vita ci attende la resurrezione.
Per questo ho pensato che non dovessi parlare io, ma lasciare che fosse Dio stesso a parlare, attraverso la Sua Parola: la Bibbia e il Vangelo. Viviamo in un mondo che sembra non voler sapere nulla dell'amore. Eppure solo l'amore può salvarci. Le nostre preghiere per la pace hanno senso soltanto se diventiamo testimoni concreti dell'amore: nella famiglia, sul posto di lavoro, con chiunque incontriamo. Perché siamo, prima di tutto, figli dell'amore".

Potrebbero Interessarti