Modica, mozione consiliare: bandiera Palestina al Comune

Sicilia occientale sotto i nubifragi, traffico in tilt a Palermo

CronacaPalermo

Investita dal maltempo la Sicilia occidentale. Violenti nubifragi hanno interessato la provincia di Trapani, Agrigento e Palermo. Un forte temporale, alle prime ore del mattino, si è abbattuto sul capoluogo siciliano, creando forti disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si sono registrati lungo viale Regione Siciliana, in particolare tra ponte Corleone a corso Calatafimi, ma anche in via Leonardo da Vinci e via Libertà. Allagato un tratto di via Imera.

