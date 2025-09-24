Acate, bomba carta davanti a minimarket gestito da famiglia del Bangladesh

Una bomba carta è stata fatta esplodere, intorno alle 2 della notte, in corso Indipendenza, davanti ad un minimarket di Acate gestito da una famiglia originaria del Bangladesh. Il boato ha svegliato il quartiere ed ha creato particolare allarme nella famiglia che gestisce il negozio che abita sopra il minimarket. La bomba carta sarebbe stata collocata davanti all'ingresso da un uomo incappucciato, come dimostrerebbero le immagini di una telecamera di videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e i carabinieri. Non si lamentano danni alle persone. Indagini in corso.

(Foto, Franco Assenza)