Modica, mozione consiliare: bandiera Palestina al Comune

La Pizzeria “Il Capriccio” di Paolo Di Pietro tra il miglior 10% al mondo su TripAdvisor

Enogastronomia

Un importante riconoscimento arriva per la Pizzeria – Ristorante “Il Capriccio” di Paolo Di Pietro, con sedi a Canicattini Bagni e Avola: le recensioni dei viaggiatori di TripAdvisor l’hanno infatti collocata tra i migliori 10% di locali al mondo.

Un traguardo che non nasce da classifiche stilate a tavolino, ma da ciò che più conta: le persone.
Dietro ogni recensione, infatti, c’è un cliente che ha deciso di condividere la propria esperienza, raccontando la qualità della pizza, l’accoglienza e la passione che da anni contraddistinguono l’attività.

La forza delle recensioni autentiche

“Per noi – spiega Paolo Di Pietro – questo riconoscimento ha un valore speciale. Non arriva da guide o graduatorie spesso poco meritocratiche, ma dalla voce sincera dei nostri clienti. Ogni recensione è una testimonianza reale e autentica: ed è proprio questo il nostro premio più grande.”

Le recensioni online, sempre più determinanti per i viaggiatori e i consumatori, rappresentano oggi uno strumento fondamentale per chi deve scegliere dove mangiare o trascorrere una serata. In questo senso, il successo de “Il Capriccio” è frutto di fiducia, trasparenza e passaparola positivo.

Passione, qualità e legame con il territorio

Alla base di questo risultato c’è una filosofia chiara: unire qualità dei prodotti, passione per la cucina e attenzione al cliente.
Ogni giorno, lo staff lavora per garantire non solo un’ottima pizza, ma anche un’esperienza che lasci il segno, con la convinzione che siano i clienti a decretare il vero valore di un locale.

Guardando al futuro

Il riconoscimento ottenuto su TripAdvisor è uno stimolo a fare ancora di più.
“Continueremo a lavorare con passione e dedizione – sottolinea Di Pietro – per meritare la fiducia e l’affetto di chi ci sceglie ogni giorno. A loro va il nostro più sincero grazie di cuore”.

Nella foto Paolo Di Pietro

Dove trovarci

Ristorante – Pizzeria Canicattini Bagni
Piazza 20 Settembre, 92
Tel. 0931 775382 – 334 3860572

Pizzeria Avola
Via Girolamo Savonarola, 70
Tel. 0931 1967295 – 375 6754715

