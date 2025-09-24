Atletica, conto alla rovescia per l'edizione numero 32 del "Memorial Peppe Greco" : Vittoria capitale del mezzofondo

Dopo l’edizione dello scorso anno che ha segnato il ritorno del Memorial Peppe Greco e l’avvio della formula itinerante, la prestigiosa gara podistica internazionale giunge, sabato prossimo, alla sua XXXII edizione e si prepara ad accendere i riflettori sulla città di Vittoria, che per una sera diventerà la capitale del mezzofondo.

Per la prima volta, il Memorial Peppe Greco si arricchisce di una gara collaterale sui 5 km, che precederà la competizione internazionale dei 10 km. La 5 km, denominata “Aspettando il Peppe Greco”, è pensata per gli atleti master e per gli appassionati.

Un aspetto tecnico di particolare rilievo riguarda la certificazione del percorso: il tracciato cittadino, lungo 1 km da ripetere più volte, è stato misurato con la massima precisione dai giudici FIDAL nazionali. Inoltre, per l’edizione 2025, il Memorial è stato integrato nel sistema World Athletics Global Calendar, ottenendo il riconoscimento ufficiale come evento certificato. I tempi registrati entreranno nelle classifiche mondiali e la gara potrà fregiarsi del marchio internazionale di World Athletics, un valore aggiunto che proietta la manifestazione ancora di più nello scenario globale del mezzofondo.

Il Memorial mantiene saldo il legame con la sua storia. Lo storico patron Gianni Voi continua a supervisionare l’evento, garantendo continuità e tradizione, mentre l’organizzazione è affidata alle associazioni sportive locali, con l’ASD Atletica Vittoria in prima linea nell’allestimento di questa edizione “in casa”, e con il supporto della ASD Running Modica, che continua a collaborare attivamente nella realizzazione della manifestazione.