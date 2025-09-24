ou
ULTIME NOTIZIE

Stop all'acquedotto di Scillato, disagi per l'acqua nel Palermitano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Otto mesi per oltraggio, ai domiciliari a Sortino

Otto mesi per oltraggio, ai domiciliari a Sortino

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Melilli hanno arrestato 50enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condannato per resistenza a Pubblico Ufficiale commessa nel 2020 a Sortino (SR). L’arrestato è stato posto in detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Potrebbero Interessarti