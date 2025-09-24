Ragusa, il Centro per l’Autismo si sposta in via Berlinguer

Il Comune di Ragusa concederà all’Azienda Sanitaria Provinciale i locali di via Berlinguer n.20 per il trasferimento temporaneo del Centro Diurno per l’Autismo. La decisione si inserisce nel quadro dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’ex RSA di piazza Igea, dove sono previsti interventi di consolidamento antisismico finanziati dalla Protezione civile regionale.

Gli spazi, già oggetto di appositi sopralluoghi, risultano conformi agli standard richiesti per attività socio-sanitarie e saranno concessi in comodato d’uso gratuito. L’utilizzo riguarderà l’intero piano terra e una parte del primo piano dell’edificio.

Il trasferimento – trattandosi di lavori non compatibili con lo svolgimento delle attività – si è reso necessario per assicurare la continuità del servizio. Il Centro Diurno per l’Autismo, che attualmente accoglie venti pazienti suddivisi in due moduli, potrà così continuare regolarmente i percorsi terapeutici ed educativi.