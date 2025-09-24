Era in affidamento ai servizi sociali, preso a Francofonte: va in carcere

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francofonte hanno arrestato un 45enne in esecuzione di un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa. L’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per reati in materia di armi, è stato più volte segnalato dai Carabinieri per le violazioni alle prescrizioni legate alla misura cui era sottoposto e l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento. Il 45enne è stato associato alla Casa di Reclusione di Brucoli – Augusta.