Ragusa, controlli dei carabinieri: sequestrate due auto rubate

I carabinieri di Ragusa hanno denunciato un 22enne ragusano trovato in possesso di un coltello a serramanico. I carabinieri, inoltre, a seguito di una violenta lite tra extracomunitari avvenuta nei pressi di piazza San Giovanni hanno denunciato un 21enne ivoriano, per la mancata esibizione del titolo di soggiorno nello Stato, ed un 28enne bengalese per il reato di lesioni personali aggravate.

Due, infine, le autovetture poste sotto sequestro dai Carabinieri durante i controlli della circolazione stradale; i due veicoli, risultati rubati tra il palermitano ed il catanese, erano stati ritargati ma, grazie agli approfonditi accertamenti promossi dagli uomini delle Gazzelle, è scattato per i due automobilisti il deferimento per il reato di ricettazione.