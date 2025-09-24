Veicolo in avaria sulla 114, uscita obbligata Priolo sud

A causa di un veicolo in avaria, carreggiata temporaneamente chiusa, in direzione Messina, sulla strada statale 114 "Orientale Sicula" al km 140,700 in località Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Lo rende noto l'Anas. Uscita obbligatoria allo svincolo di Priolo Sud per chi procede in direzione Catania Percorso alternativo mediante la SP114 e rientro allo svincolo di Melilli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine.