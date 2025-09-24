ou
ULTIME NOTIZIE

Stop all'acquedotto di Scillato, disagi per l'acqua nel Palermitano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Veicolo in avaria sulla 114, uscita obbligata Priolo sud

Veicolo in avaria sulla 114, uscita obbligata Priolo sud

CronacaSiracusa

A causa di un veicolo in avaria, carreggiata temporaneamente chiusa, in direzione Messina, sulla strada statale 114 "Orientale Sicula" al km 140,700 in località Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Lo rende noto l'Anas. Uscita obbligatoria allo svincolo di Priolo Sud per chi procede in direzione Catania Percorso alternativo mediante la SP114 e rientro allo svincolo di Melilli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine.

Potrebbero Interessarti