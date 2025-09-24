Bloccato a Brancaccio con caina hashish e crack: arrestato a Palermo

Agenti del commissariato di Brancaccio a Palermo hanno arrestato un 51enne poiche' responsabile del reato di spaccio di stupefacenti. L'arresto, contestuale al sequestro di numerose dosi di cocaina, hashish e crack, e' avvenuto al seguito di un pedinamento nelle piazze di spaccio dello Sperone: nei pressi di uno stabile dello Sperone l'uomo ha dapprima tentato una veloce fuga ma e' stato subito bloccato dai poliziotti che avevano cinturato l'area di accesso. E' stato trovato in possesso di due finte pietre aventi un vano occulto riempito da dosi di droga. Nelle parti intime aveva nascosto una busta contenenti dosi di hashish. Complessivamente sono state sequestrate 41 dosi di hashish, 24 di crack e 10 di cocaina.