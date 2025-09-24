ou
Modica, mozione consiliare: bandiera Palestina al Comune

CronacaRagusa

Mozione Consiliare presentata dai consiglieri comunali di Modica Neva Guccione e Giovanni Spadaro per sollecitare l'esposizione della bandiera della Palestina nel Palazzo Comunale. La mozione impegna la sindaca e la Giunta comunale a condannare ogni attentato al diritto internazionale umanitario, tra cui l’offensiva di terra dell’esercito israeliano su Gaza City del 16/9/2025 e ogni altra operazione che metta in pericolo
i civili, distrugga infrastrutture umanitarie e ostacoli l’evacuazione sicura; ad esporre la bandiera dello Stato di Palestina presso il Palazzo comunale fino al cessate il fuoco.

