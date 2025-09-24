Stop all'acquedotto di Scillato, disagi per l'acqua nel Palermitano

Una "rilevante" perdita nell'acquedotto Nuovo Scillato avvenuta questa notte in corrispondenza del territorio di Cerda (Palermo), ha determinato l'interruzione idrica nei Comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, al distretto Bandita-Favara-Galletti di Palermo, alle utenze del Canale di Scillato del Comune comprese tra la botola 34 e la botola 81 e alle utenze idropotabili della zona industriale di Termini Imerese. Lo rende noto l'Amap. "Forti disservizi - sottolinea una nota dell'azienda - potranno determinarsi, già dalle prossime ore, a tutto il bacino d'utenza sopra indicato e anche alla frazione Portella di Mare del Comune di Misilmeri (non in gestione Amap). Tenuto conto dell'attuale scenario di crisi idrica, non sarà possibile minimizzare i disservizi tramite il ricorso a prelievi da fonti idriche alternative, in atto non disponibili". I lavori di riparazione avranno inizio non appena sarà completato lo svuotamento della tubazione e la realizzazione della pista di accesso all'area di intervento per operare in condizioni di sicurezza. "Allo stato attuale - conclude l'azienda - non è possibile fornire indicazioni esatte sulla durata degli interventi che si protrarranno, verosimilmente, fino alla giornata di domani, giovedì 25 settembre". Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it o telefonando al numero 091.279111 e al numero verde 800-915333.