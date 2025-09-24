Comiso, scavi lungo le strade comunali: revocate autorizzazioni a Italgas

ou
Drastica decisione dell’assessore ai servizi tecnici del Comune di Comiso, Giovanni Assenza: revoca dei provvedimenti autorizzativi per scavi sulla sede stradale del Comune alla ditta Italgas. “ Ciò che è accaduto il 22 settembre è inammissibile – commenta Assenza – quando, verso le 14, in via De Gasperi, durante l’esecuzione di alcuni scavi di metanizzazione, è stata danneggiata una condotta idrica comunale. La ditta in questione non ha assolutamente provveduto in maniera tempestiva alla riparazione del danno, causando notevoli disagi a quasi tutta la città di Comiso, poichè si è reso necessario chiudere pozzi e pompe. Fortunatamente – spiega Giovanni Assenza – gli operatori di Iblea Acque sono intervenuti celermente e hanno lavorato sin quando il danno non è stato riparato. Abbiamo ravvisato una chiara interruzione di pubblico servizio lasciando il danno irrisolto, e pertanto tale episodio sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria di competenza. Non è più tollerabile – conclude Assenza – la superficialità nell’esecuzione di lavori in città, ma soprattutto, l’approssimazione con la quale si affrontano i problemi nel momento in cui si presentano. Che sia da monito, in futuro, che questa Amministrazione non ha alcuna intenzione di chiudere un occhio quando i disservizi causati, si riversano interamente sulla città”

