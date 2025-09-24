Asp, il reparto di Oncologia torna a Siracusa, Ortopedia ad Avola

Nell’ambito degli interventi incorso di attuazione all’Asp di Siracusa per la riorganizzazionedella rete ospedaliera provinciale, nelle prossime settimane,non appena sarà completata l’acquisizione dei nuovi arredi, ilreparto di Oncologia tornerà alla sua sede originariadell’ospedale Umberto I di Siracusa, ristrutturata e adeguata secondo i più moderni princìpi di assistenza, accoglienza e confort pur mantenendo i servizi di DH oncologico nell’ospedale avolese. A seguire, entro l’anno, il reparto di Ortopedia, in atto al Trigona di Noto, troverà allocazione definitiva nei locali dell’ex reparto di Oncologia ad Avola che, resi liberi,saranno adeguati con un importante ampliamento, 2 sale operatorie dedicate nel nuovo complesso operatorio, la seconda delle quali riservata agli interventi di Traumatologia e al trattamento dei politraumi, con un percorso dedicato e nel rispetto della garanzia della massima asepsi. Lo dice l' Asp diSiracusa.