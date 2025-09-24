ou
Scomparsa in Gallura, l'imprenditore ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna

Fatti&Notizie

Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo.
L'uomo, davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, avrebbe anche indicato dove si trova il cadavere della donna.
Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni.
Cinzia Pinna era stata vista l'ultima volta in un locale di Palau in compagnia di Ragnedda e del 26enne milanese.
Queste sono ore decisive per l'inchiesta coordinata dalla pm di Tempio Pausania Noemi Mancini, che si sta concentrando sull'analisi di quanto accaduto la sera tra l'11 e il 12 settembre quando la donna è stata vista per l'ultima volta e poi di lei si sono perse le tracce. Alcuni telefoni cellulari sono stati sequestrati dagli uomini dell'Arma e verranno analizzati insieme con un'arma da fuoco.
Sono stati i familiari di Cinzia a lanciare l'allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche iniziate dalle prime ore del 12 settembre: coinvolti decine di squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civili e carabinieri. La sorella ha da subito diffuso vari appelli sui profili social.

