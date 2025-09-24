ou
Scontro fra 2 autobus a Catanzaro, un centinaio di feriti

Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto questa mattina sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro).
I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto. Solo tanta paura per quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.
Sul posto, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il traffico veicolare sulla Ss 106, nel tratto interessato dall'accaduto, sarà limitato a un'unica corsia a senso alternato fino al termine delle operazioni di soccorso.
Il papà di una ragazza: "Botta forte, si sono spaventati"
“Mia figlia era a bordo del primo pullman. Mi ha detto che l’autista ha iniziato a rallentare, ma il mezzo che era dietro di loro non è riuscito a frenare in tempo. I ragazzi, però, non hanno visto nulla, hanno sentito solo un fragore improvviso, una botta, qualcuno di loro è anche caduto”. È il racconto, all’Adnkronos, del papà di una studentessa che questa mattina viaggiava su uno dei pullman che si sono scontrati nel Catanzarese.

