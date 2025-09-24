Il Siracusa mostra i soliti limiti difensivi ma batte il Potenza in rimonta

Il Siracusa batte in rimonta il Potenza ed ottiene la prima vittoria stagionale. Il risultato di 2 a 1 per gli azzurri non deve trarre nessuno in inganno. Perchè i limiti tecnici della squadra sono fin troppo evidenti. Per affrontare la serie C con tranquillità, la squadra ha bisogno di almeno, 4 , 5 giocatori di categoria. Se ciò non accadesse per i tifosi del Siracusa, sarà un'agonia.

Tornando alla gara di questa sera, con il Siracusa in vantaggio, Turati ha tirato i remi in barca con l'obbiettivo di portare a casa i 3 punti. Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio la svolta della gara in avvio d iripresa. Sono i lucani a passare in vantaggio al 58' con una classica ripartenza, tallone d'Achille del Siracusa. La difesa azzurra indugia e d'Auria manda la sfera alle spalle di Farroni. I padroni di casa incitati dai 2000 del De Simone non gettano la spgna ed al 67' un tiro cross dalla sinistra di Valente si insacca con la complicità del portiere Alastra. L'1 a 1 non appaga il Siracusa ed al 70' Puzone, lasciato da solo nell'area potentina, raddoppia. Il finale è tutto di marca lucana, ma il Siracusa alza le barricate con Ferroni bravo a parare tutto quello che c'è da parare.

Da segnalare alla fine del primo tempo un palo colpito da Capuani alla destra di Alastro.

(fotocronaca di Valentino Cilmi)