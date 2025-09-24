Tra Trapani e Catania derby combattuto, alla fine finisce in parità ( 1 - 1 )

Un altro pari, il secondo consecutivo sia per il Trapani che per il Catania. Al “Provinciale”. Il derby di Sicilia finisce 1-1. Le due squadre ci hanno provato sino alla fine anche quando è mancata la lucidità e ci si è affidato all’improvvisazione per la troppa voglia dei tre punti. Giusto pari per quanto visto, leggermente meglio il Catania sotto il profilo della pressione alta. Inizio promettente di gara da parte del Trapani che impatta meglio sul match. Ottima circolazione di palla che costringe gli etnei a correre a vuoto. Il “Provinciale” chiama la conclusione di Canotto che tira dalla media distanza all’11’. Dini efficace in bagher. Ci tenta Fischnaller poco dopo con una palla arretrata proprio dell’ex Frosinone ma è la difesa a ribattere. Il Catania prende le contromisure e, di fatto, tutta la seconda parte della prima frazione è di marchia rossazzurra. Galeotti risponde alla punizione di Cicerelli; gli etnei trovano vita facile sulla corsia di destra. Benedetti sembra soffrire velocità e fisicità di Casasola che al 23’ serve un pallone leggermente lungo all’indirizzo di Forte che in allungo non ci arriva a Galeotti fuori dai giochi. Il portiere ex Spal compie un grande intervento al 38’ con una risposta su Forte. Al 41’ è Lunetta a concludere verso la porta.

Il Catania arriva con una certa insistenza in area e allora ecco che Aronica opera la prima sostituzione con l’ingresso di Pirrello al posto di Negro, ancora lontano dalla migliore condizione. La chance del secondo tempo è di Grandolfo che cicca il pallone da posizione favorevole su recupero di Fischnaller. Il Trapani passa in vantaggio al 54’: punizione battuta da Benedetti all’altezza del vertice destro; spizzata di testa di Fischnaller che prende il tempo a tutti e batte Dini. I granata sfiorano il raddoppio in ripartenza con Canotto che incrocia sul palo più lontano su cui non riesce ad intervenire Fisch. Galeotti è super al 62’ sul mancino potente di Celli. Pareggio catanese al 69’ con il gol di Lunetta, fortunato a ritrovarsi il pallone addosso dopo un primo contrasto aereo con Benedetti. Nel finale inutile forcing dei rossazzurri.