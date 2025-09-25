ou
ULTIME NOTIZIE

Infrastrutture, Nicita (Pd): mancano 700 milioni per la Siracusa - Gela

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ospedale di Gela, no a tagli dei posti letto: protesta davanti al nosocomio

Ospedale di Gela, no a tagli dei posti letto: protesta davanti al nosocomio

CronacaCaltanissetta

Cittadini, pazienti, associazioni, studenti, amministratori comunali e parlamentari del territorio si sono radunati davanti all'ospedale di Gela (Caltanissetta) per contestare la riduzione di posti letto, prevista nella nuova rete ospedaliera regionale.
Tante le testimonianze di pazienti e loro familiari, costretti a raggiungere altri ospedali, anche molto distanti, pur di avere i trattamenti che il Vittorio Emanuele non permette di ottenere.
"Gela non può accettare un depotenziamento ulteriore - ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano - rischiamo di perdere posti letto in oncologia, in una città classifica Sin per l'incidenza dell'industrializzazione, e ancora il ridimensionamento della radioterapia e con l'unità di terapia intensiva neonatale mai avviata dopo 14 anni anni di attesa".
"Gela non può accettare un depotenziamento ulteriore - ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano - rischiamo di perdere posti letto in oncologia, in una città classifica Sin per l'incidenza dell'industrializzazione, e ancora il ridimensionamento della radioterapia e con l'unità di terapia intensiva neonatale mai avviata dopo 14 anni anni di attesa".

Potrebbero Interessarti