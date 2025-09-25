Ospedale di Gela, no a tagli dei posti letto: protesta davanti al nosocomio

Cittadini, pazienti, associazioni, studenti, amministratori comunali e parlamentari del territorio si sono radunati davanti all'ospedale di Gela (Caltanissetta) per contestare la riduzione di posti letto, prevista nella nuova rete ospedaliera regionale.

Tante le testimonianze di pazienti e loro familiari, costretti a raggiungere altri ospedali, anche molto distanti, pur di avere i trattamenti che il Vittorio Emanuele non permette di ottenere.

"Gela non può accettare un depotenziamento ulteriore - ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano - rischiamo di perdere posti letto in oncologia, in una città classifica Sin per l'incidenza dell'industrializzazione, e ancora il ridimensionamento della radioterapia e con l'unità di terapia intensiva neonatale mai avviata dopo 14 anni anni di attesa".

"Gela non può accettare un depotenziamento ulteriore - ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano - rischiamo di perdere posti letto in oncologia, in una città classifica Sin per l'incidenza dell'industrializzazione, e ancora il ridimensionamento della radioterapia e con l'unità di terapia intensiva neonatale mai avviata dopo 14 anni anni di attesa".