Regione siciliana, debito scende ancora ora a quota 4,1 miliardi

Oltre ad azzerare il deficit - tre anni fa era pari a 4 miliardi - e registrare per la prima volta negli ultimi dieci anni un avanzo di 2,1 miliardi, dal rendiconto per il 2024 della Regione siciliana, i cui risultati più rilevanti sono stati illustrati ieri dal governatore Renato Schifani, emerge anche la riduzione del debito, cristallizzato a 4,18 miliardi di euro: 12 anni fa era pari a 5,39 miliardi.

E grazie all'incremento del prodotto interno lordo - 10 miliardi in più rispetto al 2023 - è diminuito ancora il rapporto debito/pil, che si è attestato al 3,68% (era 6,3% nel 2013).