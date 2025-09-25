ou
ULTIME NOTIZIE

Infrastrutture, Nicita (Pd): mancano 700 milioni per la Siracusa - Gela

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Regione siciliana, debito scende ancora ora a quota 4,1 miliardi

Regione siciliana, debito scende ancora ora a quota 4,1 miliardi

PoliticaPalermo

Oltre ad azzerare il deficit - tre anni fa era pari a 4 miliardi - e registrare per la prima volta negli ultimi dieci anni un avanzo di 2,1 miliardi, dal rendiconto per il 2024 della Regione siciliana, i cui risultati più rilevanti sono stati illustrati ieri dal governatore Renato Schifani, emerge anche la riduzione del debito, cristallizzato a 4,18 miliardi di euro: 12 anni fa era pari a 5,39 miliardi.
E grazie all'incremento del prodotto interno lordo - 10 miliardi in più rispetto al 2023 - è diminuito ancora il rapporto debito/pil, che si è attestato al 3,68% (era 6,3% nel 2013).

Potrebbero Interessarti