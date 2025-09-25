'Market Place', traffico e spaccio di stupefacenti a Messina: 12 arresti

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a dodici provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Messina nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti rappresentano l'epilogo dell'operazione "Market Place", avviata nel 2017 dalla Squadra Mobile con il coordinamento della Dda di Messina, che nel 2021 aveva già portato a 52 misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 300 mila euro.