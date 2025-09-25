ou
Aveva coltello e tirapugni, denunciato a Vittoria

CronacaRagusa

Personale del Commissariato di Vittoria ha denunciato un vittoriese di 34 anni, noto per i suoi pregiudizi penali, per il reato di porto abusivo di armi. Nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti delle volanti hanno fermato una autovettura, alla cui guida vi era l’uomo il quale, accanto al sedile, custodiva un borsello, nella sua immediata disponibilità, all’interno del quale sono stati rinvenuti un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, e un tirapugni in metallo, il cui porto fuori dall’abitazione senza la licenza dell’autorità è vietato. Pertanto, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il predetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

