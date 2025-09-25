Equitazione, più di 180 cavalli alla 'Coppa degli Assi' per tre giorni a Palermo

Domani, venerdi 26, alle 8,30 la gara del circuito nazionale riservato ai giovani cavalli (5 anni, ostacoli alti 1,15 metri), aprirà la prima delle tre giornate sulle quali si articola la 61° edizione degli “Internazionali di Sicilia” in programma sino a domenica 28 al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo. Cui farà seguito, da giovedì 2 a domenica 5, la 40° Coppa degli Assi. Oltre 180 i cavalli per i quali è stata formalizzata l’iscrizione e che si alterneranno nelle 23 gare che compongono il cartellone del primo dei due concorsi internazionali. Gara clou di questa prima fase il “Grand Prix FEI Longines” (domenica, ore 14) gara a barrage con ostacoli a 1,45 metri, che assegnerà punti per la classifica internazionale. Venerdì sul campo in sabbia silicea intitolata alla memoria di “Giuseppe Di Matteo” oltre a quella di apertura seguiranno altre sei gare con in chiusura (ore 17). Otto gare sono previste sia sabato sia domenica, con le principali sul campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba” Oltre ai vincitori delle due precedenti edizioni della “Coppa degli Assi” Gianluca Quondam Gregorio (2024) e Lorenzo Correddu (2023), altri partecipanti dal qualificato palmares sono già presenti a “La Favorita”. Fra questi il francese Guy Jonqueres D’oriola, lo svizzero Arthur Da Silva e gli altri italiani Giacomo Bassi, Luca Maria Moneta, Alberto Zorzi, che insieme a Fillippo Martini di Cigala (Esercito italiano) ed ai carabinieri Filippo Marco Bologni e Bruno Chimirri, fanno parte del ristretto lotto di cavalieri che saranno fra i principali protagonisti delle due settimane di grande equitazione. Gli “Internazionali di Sicilia” e la “Coppa degli Assi” sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il supporto tecnico di Fieracavalli Verona e la partnership con l’Esercito Italiano La sosta – non il transito in viale Diana– sarà vietata nell’area del campo ostacoli. Previste aree di parcheggio gratuito – con servizio navetta – presso la Fiera del Mediterraneo, la zona esterna dell’Esercito Italiana ed in Piazzale del Matrimoni. Qui il Comune ha provveduto ad installate delle rastrelliere per evitare il “parcheggio selvaggio” delle biciclette.