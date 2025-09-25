Infrastrutture, Nicita (Pd): mancano 700 milioni per la Siracusa - Gela

È stato audito ieri, presso la Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi dell’insularità, il direttore del Consorzio autostrade siciliane. L’audizione e le domande dei commissari si sono concentrati sui ritardi del completamento della tratta Modica-Gela, sulle decennali interruzioni nella A18, sui tempi e i costi della sostituzione delle barriere, sulle tratte Messina-Palermo.

È stata confermata l’assenza di copertura di circa 700 milioni per il completamento della Siracusa-Gela a causa del dirottamento al fatidico Ponte di Salvini delle precedenti risorse già assegnate, nonché del quasi raddoppio dei costi rispetto al precedente progetto. Il dott. Fazio ha affermato che il progetto esecutivo è stato definito e che occorre ora trovare al più presto queste risorse. “Si conferma – ha dichiarato il Sen. Nicita – lo scippo di risorse già assegnate per essere dirottate sulla ipotesi Ponte, quando la rete autostradale siciliana versa in condizioni critiche anche solo per i lavori di manutenzione, uno scenario che stride con i fantastici video di un ponte immaginario realizzato con l’intelligenza artificiale. Basterebbe l’intelligenza naturale per capire i disagi che i siciliani da anni vivono sulla propria pelle per spostarsi e vivere”.