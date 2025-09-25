Tenta di consgnare telefono al cliente, avvocato arrestato a Palermo

Un avvocato pugliese avrebbe tentato di consegnare un microcellulare nel carcere palermitano di Pagliarelli: e' stato sorpreso e arrestato in flagranza di reato. Denunciato in stato di liberta' il suo cliente. L'episodio e' avvenuto ieri nella sala colloqui riservata agli avvocati. Benedetto Romano, 41 anni, di San Vito dei Normanni (Brindisi) e' finito a sua volta in cella: il penalista del foro brindisino era andato a trovare il cliente, Gianluca Lamendola, anche lui originario dello stesso paese e detenuto in attesa di sentenza definitiva, dopo una condanna per mafia, come appartenente alla Sacra Corona Unita, ragion per cui e' sottoposto alle restrizioni previste dall'articolo 14-bis dell'Ordinamento Penitenziario. Sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, coordinati dal dirigente Giuseppe Rizzo, ad accorgersi di quello che stava avvenendo. Immediato l'arresto in flagranza, con custodia cautelare sempre a Pagliarelli. Il pm Ilaria De Somma chiedera' la convalida del fermo, il processo potrebbe svolgersi per direttissima martedi' prossimo. La direzione dell'istituto intitolato anche all'agente Lorusso e il corpo di polizia penitenziaria hanno confermato in una nota "il massimo impegno nel contrasto a ogni forma di attivita' illecita all'interno del carcere, a tutela della sicurezza, della legalita' e della trasparenza del sistema penitenziario".