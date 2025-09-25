Incidente in galleria sulla A19 Palermo - Catania, 8 feriti: una è grave

Sono 8 i feriti, di cui una grave e elitrasportata al pronto soccorso, di un incidente stradale che ha coinvolto 15 veicoli sull'autostrada A 19 Palermo-Catania. Dalle 11 di questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in una galleria tra Termini Imerese e Trabia e hanno estratto alcune persone dai veicoli e messo in sicurezza gli stessi. L'autostrada e' chiusa nella tratta Termini Imerese - Trabia direzione Palermo, in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti.