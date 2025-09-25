Palermo, giura sulla Costituzione la prima giudice di origini srilankesi

Si è insediata oggi a Palermo la prima donna di origini srilankesi ad aver vinto il concorso in magistratura.

Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya, 29 anni, ha giurato oggi sulla Costituzione italiana, insieme ad altri 12 uditori giudiziari, nell'aula della corte d'Appello di Palermo nel corso di una cerimonia molto commovente a cui hanno partecipato i familiari, esponenti della comunità dello Sri Lanka e il procuratore della Repubblica Maurizio de Lucia.

La giovane magistrata inizia il suo uditorato che si svolgerà a Palermo.

Emozionati i genitori che si sono trasferiti in Sicilia prima che la ragazza nascesse.

"Questa circostanza dimostra come l'integrazione funzioni e arricchisca la nostra compagine istituzionale anche in ruoli delicati come quelli della magistratura", ha detto il presidente del tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini che alla sua cerimonia di insediamento invitò i capi religiosi di diverse comunità straniere che vivono nel capoluogo.