ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Calcio in lutto, è morto il portiere degli Anni 70 Giuseppe Valzoni

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Palermo, giura sulla Costituzione la prima giudice di origini srilankesi

Palermo, giura sulla Costituzione la prima giudice di origini srilankesi

CronacaPalermo

Si è insediata oggi a Palermo la prima donna di origini srilankesi ad aver vinto il concorso in magistratura.
Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya, 29 anni, ha giurato oggi sulla Costituzione italiana, insieme ad altri 12 uditori giudiziari, nell'aula della corte d'Appello di Palermo nel corso di una cerimonia molto commovente a cui hanno partecipato i familiari, esponenti della comunità dello Sri Lanka e il procuratore della Repubblica Maurizio de Lucia.
La giovane magistrata inizia il suo uditorato che si svolgerà a Palermo.
Emozionati i genitori che si sono trasferiti in Sicilia prima che la ragazza nascesse.
"Questa circostanza dimostra come l'integrazione funzioni e arricchisca la nostra compagine istituzionale anche in ruoli delicati come quelli della magistratura", ha detto il presidente del tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini che alla sua cerimonia di insediamento invitò i capi religiosi di diverse comunità straniere che vivono nel capoluogo.

Potrebbero Interessarti