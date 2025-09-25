ou
Sbarco a Roccella Jonica, arrivati 125 migranti

Altro sud

Nel porto di Roccella Jonica, dopo un'operazione di soccorso e salvataggio in mare da parte della Guardia costiera e della sezione navale della Guardia di finanza di Roccella Jonica, sono giunti all'alba 125 migranti di nazionalità afgana e iraniana.
Tra loro anche 33 donne e 19 minori 16 dei quali non accompagnati.
Con lo sbarco di stamani sono 16 gli arrivi negli ultimi cinque mesi nello scalo portuale reggino.
I migranti, partiti circa cinque giorni fa dalla Turchia, si trovavano a bordo di una barca a vela di 12 metri individuata a circa 40 miglia di distanza dalla costa calabrese.
Dopo il trasbordo, deciso per per motivi di sicurezza, su una delle motovedette della Guardia costiera, i 125 profughi sono stati condotti fino al porto di Roccella Jonica dove, dopo un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale medico dell'Azienda sanitaria reggina, sono stati affidati ai volontari della Croce rossa e sistemati, momentaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso all'interno dello scalo.

