Gioia Tauro, sequestrati 4000 bottiglie di alcolici: 2 denunciati

Altro sud

Oltre 4000 bottiglie di alcolici, per un valore di circa 250 mila euro, sono state sequestrate dai carabinieri della Stazione di Gioia Tauro che hanno anche denunciato in stato di libertà due persone per violazioni in materia di accise sugli alcolici.
Nel corso di un controllo nell'abitazione dei due, i militari hanno trovato, in un locale adiacente, 4.059 bottiglie tra champagne, vini, grappe e amari di varie marche.
L'intero stock è stato posto sotto sequestro.
Dai controlli è emerso che gli indagati non erano in possesso delle necessarie licenze e iscrizioni alla Camera di commercio e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, requisiti indispensabili per la vendita legale di alcolici. L'unica documentazione presentata riguardava una Scia per un laboratorio artigianale di dolci e gelati, priva di qualsiasi titolo autorizzativo per la commercializzazione delle bevande sequestrate.

