Siracusa, allenze trasversali per il controllo delle dinamiche locali

Nel contesto politico della provincia di Siracusa, si assiste a un fenomeno sempre più frequente e, per certi versi, preoccupante: alleanze trasversali tra partiti storicamente contrapposti, che si concretizzano attorno a obiettivi immediati ma privi di una visione di lungo periodo. Esponenti del PD,insieme a Forza Italia, MPA, Nuova DC, ex Fratelli d’Italia — si ritrovano spesso a sostenere le stesse candidature o a convergere su scelte amministrative, nonostante le profonde differenze ideologiche e programmatiche che li separano (o meglio, li separavano). Queste convergenze non sembrano nascere da un dialogo politico autentico o da un ripensamento comune delle priorità territoriali, quanto piuttosto da tatticismi, interessi di corrente e esigenze di controllo delle dinamiche locali. La giustificazione più ricorrente è nota: “a livello locale le ideologie contano poco”. Ma accettare questa premessa senza spirito critico significa legittimare il trasformismo come metodo. E quando la coerenza viene sacrificata sull’altare della convenienza, a farne le spese è la credibilità dell’intera classe politica. Il rischio è quello di scivolare verso un sistema in cui le alleanze si costruiscono non sulla base di un programma condiviso, ma su accordi funzionali alla sopravvivenza politica. In questo scenario, il “bene del territorio” diventa uno slogan, non una reale priorità. La politica ha bisogno di idee, non solo di geometrie variabili. Un pluralismo sano si nutre di confronto tra visioni, non di fusione tra interessi.

Salvo Mancarella