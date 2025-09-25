Scicli, a dicembre presentazione degli studi su resti scheletrici di San Guglielmo

Giovedì 11 dicembre la Chiesa Madre di Scicli ospiterà un appuntamento di grande rilevanza culturale e spirituale. In questa occasione verranno presentati i risultati degli studi condotti su San Guglielmo in seguito alla ricognizione osteologica svolta lo scorso mese di giugno. L’iniziativa è promossa da Ancos Ragusa e dalla Diocesi di Noto, in collaborazione con la Soprintendenza di Ragusa, Confartigianato Imprese Ragusa, il Comune di Scicli e il Centro Studi e Documentazioni di Scicli.

L’evento rappresenta un momento significativo per la comunità, non solo per la possibilità di approfondire la figura di San Guglielmo e il suo legame con la tradizione religiosa e culturale del territorio, ma anche per il valore scientifico e documentario del lavoro svolto durante la ricognizione. Oltre a questo verranno mostrati i lavori di restauro conservativo del busto reliquiario argenteo e dell'enkolpion.

Il promotore dell'iniziativa è stato il Dott. Pietro Di Rosa con il Consiglio Direttivo di ANCoS Ragusa, gli studi osteologici sono stati condotti dal Dott. Luca Ventura, i lavori di restauro svolti dalla ditta Gelardi di Palermo. Nelle prossime settimane verrà pubblicato il programma della giornata che vedrà, anche, un importante momento di studio con la presenza di personalità accademiche.