Modica Calcio in lutto, è morto il portiere degli Anni 70 Giuseppe Valzoni

CronacaRagusa

E' stato uno dei portieri più amati dai tifosi del Modica nella seconda metà degli Anni Settanta, una garanzia nel reparto arretrato: Giuseppe Valzoni è morto a Cosenza, dopo una grave malattia, a 75 anni. Giocò nel Modica di Macrì, Vendramini, Giannetto, e dell'allenatore Carlo Cesarato. Nato nel 1950 in provincia di Varese, aveva difeso i pali rossoblù del Cosenza tra il 1969 e il 1971, collezionando 41 presenze e diventando ben presto cosentino d’adozione. Ha lasciato il segno anche con le maglie di Castrovillari, Rende, Trebisacce e Morrone. Terminata la carriera da calciatore, si è dedicato con passione all’allenamento dei portieri, mettendo la sua esperienza al servizio dei giovani.
Il suo nome rimane scolpito nella memoria dei tifosi cosentini per un episodio rimasto nella storia: la partita contro l’Internapoli nella stagione 1969-70. In quell’occasione, Valzoni parò per ben due volte un calcio di rigore, costringendo l’arbitro a farlo ripetere una terza volta. La decisione scatenò l’ira dei tifosi, portando all’invasione di campo e alla successiva squalifica dello stadio “San Vito”.
I funerali di Giuseppe Valzoni saranno celebrati sabato 27 alle ore 10:30 nella Parrocchia SS. Salvatore di Castrolibero.

