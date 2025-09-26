Modica Calcio in lutto, è morto il portiere degli Anni 70 Giuseppe Valzoni

E' stato uno dei portieri più amati dai tifosi del Modica nella seconda metà degli Anni Settanta, una garanzia nel reparto arretrato: Giuseppe Valzoni è morto a Cosenza, dopo una grave malattia, a 75 anni. Giocò nel Modica di Macrì, Vendramini, Giannetto, e dell'allenatore Carlo Cesarato. Nato nel 1950 in provincia di Varese, aveva difeso i pali rossoblù del Cosenza tra il 1969 e il 1971, collezionando 41 presenze e diventando ben presto cosentino d’adozione. Ha lasciato il segno anche con le maglie di Castrovillari, Rende, Trebisacce e Morrone. Terminata la carriera da calciatore, si è dedicato con passione all’allenamento dei portieri, mettendo la sua esperienza al servizio dei giovani.

Il suo nome rimane scolpito nella memoria dei tifosi cosentini per un episodio rimasto nella storia: la partita contro l’Internapoli nella stagione 1969-70. In quell’occasione, Valzoni parò per ben due volte un calcio di rigore, costringendo l’arbitro a farlo ripetere una terza volta. La decisione scatenò l’ira dei tifosi, portando all’invasione di campo e alla successiva squalifica dello stadio “San Vito”.

I funerali di Giuseppe Valzoni saranno celebrati sabato 27 alle ore 10:30 nella Parrocchia SS. Salvatore di Castrolibero.