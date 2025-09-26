Anziana scippata ad Adrano, video incastra un 63enne di Biancavilla

I Carabinieri del Comando Compagnia di Paternò sono riusciti a identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria l’autore di una rapina ai danni di una 75enne residente ad Adrano. I militari, infatti, sono intervenuti ad Adrano (CT), a seguito della segnalazione di un furto con strappo ai danni di una donna anziana. All’arrivo della pattuglia a vittima, visibilmente scossa e in stato di forte agitazione, ha riferito che, mentre si accingeva ad aprire il portone di casa, era stata sorpresa alle spalle da un uomo che, dopo averla spinta con violenza, le aveva rubato la borsa e strappato la collana che indossava. I Carabinieri, dopo essersi sincerati del suo stato di salute e aver chiesto l’intervento dei sanitari del 118, hanno dato il via alle indagini per risalire al malvivente. Dalla descrizione fornita dall’anziana e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, e grazie all’immediata acquisizione delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti, nel giro di poche ore, a identificare il rapinatore, uomo di 63 anni, residente a Biancavilla, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di recuperare la borsa della signora e, ulteriori accertamenti presso attività commerciali della zona, hanno confermato i tentativi dell’uomo di vendere la collana strappata dal collo dell’anziana donna. Alla luce degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.