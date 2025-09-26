ou
Modica, arrestato un commercialista 41enne: è accusato di pedofilia

Un commercialista modicano di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di pedofilia dopo essere stato trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. L’indagine che ha portato all’arresto è stata condotta dalla polizia postale di Catania. L’operazione è stata coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Catania. Le forze dell’ordine sono giunte al professionista dopo una meticolosa attività investigativa, che ha permesso di raccogliere indizi sufficienti per richiedere e ottenere un mandato di perquisizione domiciliare. L’ispezione, eseguita dalla polizia di Modica, ha confermato i sospetti. Durante la perquisizione, è stato trovato e sequestrato del materiale di natura pedopornografica all’interno del computer dell’uomo.
L’inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e il coinvolgimento in una rete più ampia.

