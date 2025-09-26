ou
Ottomila produttori di grano in piazza a Palermo contro i trafficanti

Bloccati in via Columba a Siracusa con un chilo di hashish: due arresti

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso del servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato due trentenni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno fermato i due uomini, un 32enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e un 33enne con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, mentre percorrevano in auto via Columba. A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 panetti di hashish da 100 grammi cadauno e la somma di 310 euro ritenuta provento dell’attività spaccio.

