Calcio, Promozione: il Frigintini ospita domenica il Priolo

Archiviato il match di andata del primo turno di Coppa Italia (il return match con lo Scicli CR si giocherà mercoledì 1 ottobre al “Barone”), per il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa è tempo di tuffarsi in campionato.

Domenica prossima, infatti, prenderà il via il torneo di Promozione e per i rossoblu modicani il primo scoglio da superare si chiama Priolo Gargallo FC che, sarà ospite di Caruso e compagni al “Vincenzo Barone”.

Un inizio di campionato difficile per i rossoblu, perchè l'undici aretuseo è squadra ben rodata che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Eccellenza arrivando fino alla finale play off poi persa con il Kamarat e si è rafforzata durante il mercato estivo per puntare anche in questa stagione in alto.

“Ci siamo preparati per questo esordio casalingo contro il Priolo Gargallo – spiega Salvo Vitale – sappiamo che è una grande squadra che nello scorso campionato ha perso la finale play off con il Kamarat. E' una formazione ben organizzata che annovera nelle proprie fila giocatori di categoria e qualcuno anche di categoria superiore, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, come lo saranno d'altronde tutte quelle del nostro girone. Siamo una squadra giovane, ma questo non deve essere un alibi, lavoriamo di settimana in settimana in un bel clima e con il mister e il suo staff che credono fortemente in tutti noi, quindi vi aspettiamo al “Barone” per vivere insieme questo esordio in campionato”.