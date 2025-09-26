Palermo, “1970. Romanzo di un anno irripetibile” il libro di Adolfo Fantaccini sabato in piazzetta Bagnasco

Un viaggio amarcord che fa tesoro di un passato nel quale il mondiale del 1970 ha segnato la vita di tanti. “1970. Romanzo di un anno irripetibile” il libro di Adolfo Fantaccini sabato 27 settembre in piazzetta Bagnasco, a Palermo. È intriso dei ricordi di un giornalista di un quotidiano generalista, che scrive indifferentemente di musica, di cronaca, di cinema o sport. Storie e racconti che superano la cronaca per regalare continue emozioni, dalla prima all’ultima pagina. Un vero regalo che ci fa Adolfo Fantaccini, autore del libro “1970. Romanzo di un anno irripetibile”, che verrà presentato alle 18 di sabato 27 settembre in piazzetta Bagnasco. Dialogherà con lui Francesco Terracina.

Adolfo Fantaccini ha seguito per 4 volte i Mondiali di calcio (Italia ’90, Usa ’94, Sudafrica 2010 e Brasile 2014), una volta l’Europeo di calcio (Francia 2016), due volte il Tour de France di ciclismo (2014 e 2015) e 10 volte il Giro d’Italia di ciclismo (1993, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019), oltre a 4 edizioni dei Mondiali di ciclismo (1993, 1994, 2008, 2009) fra prove su pista e su strada. Ha seguito innumerevoli eventi sportivi da inviato ‘speciale’, oggi scrive di musica e racconta le storie di uno sport che non esiste più.