ou
ULTIME NOTIZIE

Ottomila produttori di grano in piazza a Palermo contro i trafficanti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sequestro di persona a Vittoria, il PD: lo Stato intervenga subito

Sequestro di persona a Vittoria, il PD: lo Stato intervenga subito

PoliticaRagusa

"Il gravissimo sequestro di un giovane avvenuto ieri sera a Vittoria dimostra che il problema di ordine pubblico e sicurezza ha raggiunto un punto inaccettabile". Lo dichiara il Segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, che condanna l’atto e lancia un duro monito al Governo, sottolineando che "la criminalità si fa sempre più audace nella sfida alla legalità. Il PD ha già attivato i suoi parlamentari regionali e nazionali per chiedere un intervento immediato e risolutivo del Prefetto e del Ministro dell’Interno. Anche i rappresentanti delle forze di Governo facciano altrettanto, denunciando il mancato mantenimento degli impegni presi a livello nazionale. Nonostante si fosse parlato di rafforzare gli organici e creare un distretto di polizia a Vittoria, delle circa 80 nuove unità dislocate in Sicilia, nessuna è stata assegnata alla provincia di Ragusa o a Vittoria. Questa inerzia dimostra una grave sottovalutazione della situazione. Inoltre, le Forze dell'Ordine lavorano con organici ridotti e il Governo non autorizza né finanzia l'assunzione di nuove unità di Vigili Urbani richieste dal Comune, dove sono presenti solo circa 30 unità su 120 in organico".
"Il Partito Democratico - conclude Curciullo - nell'esprimere solidarietà alla famiglia del giovane, auspica un intervento deciso e concreto da parte di tutte le forze politiche e del Governo per risolvere immediatamente questa crisi di sicurezza".
Il gravissimo episodio ha scosso l'intera comunità. L'On. Anthony Barbagallo, Segretario Regionale del Partito Democratico, e l'On. Nello Dipasquale, deputato regionale PD ARS, esprimono profonda preoccupazione e condannano fermamente l'atto, chiedendo un intervento immediato e straordinario delle istituzioni centrali.
"Siamo di fronte a un fatto che segna un inquietante salto di qualità della criminalità organizzata nel territorio di Vittoria", dichiarano congiuntamente Barbagallo e Dipasquale. "Quanto successo è la drammatica conferma che si è perso troppo tempo nell'affrontare un'escalation segnalata da mesi. Non è più tollerabile assistere inermi a una sfida così plateale alla legalità".
I due esponenti del Partito Democratico avanzano due richieste urgenti al Governo e alle istituzioni competenti:
"Raccogliendo l'ennesimo grido d'allarme del sindaco on. Francesco Aiello, chiediamo l'intervento immediato e urgente del Ministro dell'Interno, che deve assicurare un potenziamento straordinario e duraturo della presenza e delle risorse delle Forze dell'Ordine a Vittoria. È fondamentale ristabilire un livello di sicurezza e controllo del territorio che restituisca fiducia ai cittadini. Inoltre, chiediamo al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia dell'ARS E al Presidente della Commissione omologa del Parlamento nazionale, di convocare immediatamente il Sindaco di Vittoria per fare luce sul contesto socio-criminale attuale e sulle misure finora adottate. È necessario comprendere a fondo la dinamica locale per pianificare una risposta efficace e duratura".
"Vittoria non può essere lasciata sola. Lo Stato deve tornare a farsi vedere e sentire in maniera forte e inequivocabile", aggiungono Barbagallo e Dipasquale.
"La priorità assoluta è la liberazione immediata dell'ostaggio e l'identificazione e l'arresto dei responsabili. A nome del Partito Democratico, esprimiamo piena solidarietà alla famiglia del giovane sequestrato".

Potrebbero Interessarti