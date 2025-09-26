ou
ULTIME NOTIZIE

Ottomila produttori di grano in piazza a Palermo contro i trafficanti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Due cani trovati morti a Sciacca, le carcasse all'Istituto Zooprofilattico

Due cani trovati morti a Sciacca, le carcasse all'Istituto Zooprofilattico

CronacaAgrigento

Due cani sono stati trovati morti stamattina a Sciacca (Agrigento), uccisi con metodo violento, colpiti alla testa con corpi contudenti, forse delle pietre.
Sul posto, in contrada Muciare, la stessa zona dove nel 2018 furono scoperte trenta carcasse di cani avvelenati, i veterinari dell'Asp di Agrigento e gli agenti della polizia municipale.
È probabile che gli animali siano stati uccisi altrove e poi spostati.
Non è ancora chiaro se si trattasse di randagi: sta cercando di accertarlo il Comune. Gli animali sono stati trasferiti all'Istituto Zooprofilattico di Palermo per accertare le cause della morte. La procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'inchiesta.
A condannare quanto accaduto l'assessore comunale al Randagismo Agnese Sinagra, che parla di "violenza assurda e inaudita".

Potrebbero Interessarti