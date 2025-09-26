ou
ULTIME NOTIZIE

Ottomila produttori di grano in piazza a Palermo contro i trafficanti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Filippo Inzaghi fiducioso: "Il Palermo farà un'altra grande partita a Cesena"

Filippo Inzaghi fiducioso: "Il Palermo farà un'altra grande partita a Cesena"

SportPalermo

"Giocheremo su un campo complicato, ma siamo consci delle nostre forze. Vedere il Cesena primo in classifica non mi sorprende, Michele Mignani è uno dei migliori allenatori della serie B".
Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia della trasferta a Cesena, valida per la quinta giornata del campionato di serie B in programma alle 15 allo stadio Dino Manuzzi.
"Arriviamo da due vittorie consecutive e vogliamo dare continuità ai nostri risultati - ha aggiunto -. Mi fido molto dei miei calciatori e sono convinto che faranno un'altra grande gara".
Domani a Cesena tra i rosanero non ci sarà il centrocampista Filippo Ranocchia, infortunatosi durante la partita di martedì scorso in Coppa Italia a Udine: "Spero di recuperarlo il prima possibile, ma abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza", ha concluso Filippo Inzaghi.

Potrebbero Interessarti