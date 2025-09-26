Ottomila produttori di grano in piazza a Palermo contro i trafficanti

"Basta con i trafficanti di grano.Basta con le speculazioni". Questi gli slogan d'apertura del corteo di circa 8000 agricoltori Coldiretti arrivati da tutta l'Isola e dalla Calabria, che da Piazza Marina sta raggiungendo palazzo d'Orleans, a piazza Indipendenza, sede della presidenzadella Regione Sicilia. La manifestazione si svolge in contemporanea con quella di Bari e di altre città per la denuncia del popolo del grano. "Ogni giorno assistiamo ad un crollo delle quotazioni - spiega Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia - mentre i costi continuano a crescere. La nostra agricoltura non può competere con il grano importato da Paesi dove non valgono le stesse regole sanitarie, ambientali e sociali. Serve trasparenzae una difesa concreta del prodotto italiano". "Bisogna dirlo con chiarezza - aggiunge -. Ci sono dei trafficanti di grano che speculano con gli agricoltori costrettia fare i conti soprattutto, negli ultimi anni, con una siccitàche ha provocato perdita di produzione.Un chilo di grano si vende, in media a 28 centesimi al chilo maci sono anche ribassi fino a 20 centesimi mentre i costi diproduzione sono lievitati. Un chilo di pasta oggi costa 2 euro eil pane si compra anche 5 euro ma agli agricoltori vengonoriconosciuti meno di 30 centesimi". "In tutta questa filiera è evidente che c'è chi specula e chesta mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende. Il granosiciliano - conclude Ferreri - è di ottima qualità, garantito datecniche produttive soprattutto biologiche che non può esseremesso da parte da chi, in Canada per esempio, essicca conprodotti chimici che fanno male alla salute".